Zehnjähriger ertrinkt nach Biss von Krokodil

Malawi

In Malawi spielen mehrere Kinder zusammen im Fluss. Ein 10-Jähriger wird dabei von einem Krokodil angegriffen, gebissen und lebensgefährlich verletzt. Es war nicht die erste Krokodil-Attacke in den vergangenen Monaten.

Blantyre. Ein Krokodil hat einen zehnjährigen Schüler angegriffen, der mit Freunden in einem Fluss im Süden Malawis schwamm. Der Schüler ertrank in Folge des Angriffs im Fluss Shire, der durch den Liwonde-Nationalpark fließt, erklärte die Polizei am Samstag.

Eine Obduktion habe sowohl Blutverlust in Folge der Bissverletzungen als auch Ertrinken als Todesursache festgestellt. Es war bereits der zweite Todesfall in dem Gebiet infolge eines Krokodilangriffs innerhalb von drei Monaten.

Von RND/dpa