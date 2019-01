Düsseldorf

Der Fund einer zehn Zentner schweren Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg hat in Düsseldorf am Dienstagabend eine umfangreiche Evakuierungsaktion erforderlich gemacht. Der Blindgänger war in einem Wohngebiet in Düsseldorf-Rath bei Sondierungsarbeiten entdeckt worden. In einem inneren Radius mussten rund 7000 Menschen ihre Wohnungen und Arbeitsplätze verlassen, im äußeren Radius sollten rund 11 000 Menschen in geschlossenen Räumen bleiben.

Auch der Verkehr auf mehreren Bus- und Bahnlinien der Rheinbahn sollte für die Zeit der Entschärfung am Abend unterbrochen werden, wie die Stadt mitteilte.

Altenheim bietet Herausforderung für Evakuierung

Im Evakuierungsbereich befindet sich auch ein Seniorenheim. Zahlreiche Einsatzkräfte und Helfer waren laut Augenzeugen am Abend vor Ort. Vor dem Gebäude standen eine ganze Reihe von Krankenwagen und ein Bus. „Das Altenheim, das ist ein bisschen eine Herausforderung“, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Evakuierung des Gebäudes erfordere viel Planung und Organisation.

Für Betroffene sei eine Sammelstelle in einer Schule eingerichtet worden, in der sich Menschen aufhalten könnten und betreut würden. Ab 19.00 Uhr seien Straßen gesperrt worden. Die Entschärfung war zunächst gegen 20.00 Uhr angepeilt worden. Sie wurde dann nach Feuerwehrangaben zunächst um etwa eine Stunde verschoben, weil viele Menschen transportiert werden mussten. Die Stadt richtete ein Gefahrentelefon ein (+49 211 3889889).

Von RND/dpa