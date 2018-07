Köln

Die Kölner Youtuberin Bianca Heinicke (25) und ihr Freund Julian Claßen (25) sind verlobt. Das gab Heinicke, die besser bekannt ist unter ihrem Spitznamen Bibi, am Sonntag auf Instagram bekannt. Sie postete ein Foto, das sie mit einem großen Strauß roter Rosen in der Hand zeigt, und Claßen, wie er mit geöffneter Schmuckschatulle vor ihr kniet. Sie könne immer noch nicht glauben, dass Julian ihr tatsächlich einen Antrag gemacht habe, schrieb der Social-Media-Star. „Ich bin noch von allem so überwältigt und überglücklich.“ Claßen postete etwa zeitgleich ein Foto von zwei Händen, die ein Herz formen, und versah es mit einem Verlobungsring-Emoji.

Vor rund zwei Monaten hatten die beiden Youtuber bekannt gegeben, ihr erstes gemeinsames Kind zu erwarten. Die standesamtliche Hochzeit solle bestenfalls noch vor der Geburt stattfinden, erklärten Heinicke und Claßen nun auf dem Youtube-Kanal „BibisBeautyPalace“, auf dem die 25-Jährige gewöhnlich vor allem Schminktipps gibt und Lifestyle-Themen teilt. „Eine richtig schöne Hochzeitsfeier“ solle später folgen, wenn das Kind ein wenig älter sei.

Von RND/dpa