Ein Sturz von zwei Besuchern des Yosemite-Nationalparks in Kalifornien ist tödlich ausgegangen. Parksprecher Scott Gediman sagte am Donnerstag, die beiden seien gestorben, nachdem sie von dem beliebten Aussichtspunkt Taft Point gestürzt seien. Parkranger versuchten, die Leichen der Frau und des Mannes zu bergen. Wann es zu dem Sturz kam, sagte Gediman nicht. Der Aussichtspunkt befindet sich in einer Höhe von 2285 Metern.

Im September war ein israelischer Teenager in den Tod gestürzt, als er in dem Nationalpark wanderte. Die Gerichtsmedizin informierte, dass der Tod des 18-Jährigen als Unfall betrachtet werde.

Von RND/dpa