Wurde Asylbewerber Oury Jalloh doch getötet?

Unbekannte haben an die Tür des Polizeireviers in Dessau „Oury Jalloh das war Mord“ gesprüht. © imago

Neues Gutachten

Der 2005 in einer Dessauer Polizeizelle verbrannte Asylbewerber Oury Jalloh soll mit hoher Wahrscheinlichkeit getötet worden sein. Dies geht aus Ermittlungsakten hervor, die der ARD vorliegen. Die Staatsanwaltschaft will den Fall dennoch endgültig zu den Akten legen.

Dessau. Am 7. Januar 2005 verbrannte Oury Jalloh in einer Polizeizelle in Dessau. Nun kommen mehrere Sachverständige aus den Bereichen Brandschutz, Medizin und Chemie laut Ermittlungsakten, die dem ARD-Magazin „Monitor“ vorliegen, mehrheitlich zum dem Schluss, dass ein Tod durch Fremdeinwirkung wahrscheinlicher sei als die lange von den Ermittlungsbehörden verfolgte These einer Selbstanzündung durch den Mann aus Sierra Leone. Der langjährige Ermittler der Staatsanwaltschaft Dessau, der leitende Oberstaatsanwalt Folker Bittmann, soll laut ARD in einem Schreiben sogar konkrete Verdächtige aus den Reihen der Polizei Dessau benennen.

Die Staatsanwaltschaft vertrat jahrelang die Selbsttötungs-Theorie

Das sind die Ergebnisse der jüngsten Gutachten und Brandversuche, die sich detailliert mit der Frage nach dem Ausbruch des Feuers in der Arrestzelle beschäftigen. Dennoch hat die Staatsanwaltschaft Halle erst vor wenigen Wochen die Einstellung der Ermittlungen in dem Fall beantragt. Die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau ging stets davon aus, dass Oury Jalloh den Brand in der Zelle selbst gelegt habe.