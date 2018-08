Kirchhain/Stadtallendorf

An einer Schule des 16 000-Einwohner-Ortes fällt am Mittwoch der Unterricht aus, wie Kreisbrandmeister Stephan Schienbein der „Oberhessischen Presse“ sagte. Die Landrätin habe diese Entscheidung getroffen, weil noch nicht abzusehen sei, wie groß die Unwetterschäden an den Schulgebäuden und der Turnhalle seien. Ein kurioses Bild bot ein aufblasbarer Swimmingpool, der von einem Regen-See umgeben war.

Pkw stehen auf einer nach einem kurzen und starken Regenguss überfluteten Straße in Stadtallendorf (Hessen). Quelle: Bernd März/dpa

Auch das benachbarten Stadtallendorf hatte mit Regenmassen zu kämpfen. Sie überfluteten ganze Straßenzüge, Gebäude standen im Keller ebenfalls unter Wasser. Manche Autofahrer unterschätzten die Gefahr, fuhren in die braune Brühe und blieben stecken.

Nach Starkregen hat die Feuerwehr am Abend auch in Südhessen zahlreiche vollgelaufene Keller auspumpen müssen. Die Zentrale Leitstelle Darmstadt-Dieburg in Dieburg sprach von rund 50 Einsätzen im Ortsteil Alsbach von Alsbach-Hähnlein sowie von jeweils etwa zehn Einsätzen in Bickenbach und in Seeheim-Jugenheim. Außerdem gab es eine Reihe vollgelaufener Keller in Zwingenberg, wie die Zentrale Leitstelle des Kreises Bergstraße berichtete.

Von RND/dpa