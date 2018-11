Tampa

Aaron Carter scheint aktuell so glücklich wie nie und ist offenbar auch in freudiger Erwartung auf sein erstes Kind. An seinem Glück lässt der 30-Jährige seine Fans auf Twitter teilhaben. „Ich bin an einem unglaublichen Punkt in meinem Leben, mental, körperlich und auch emotional. Endlich habe ich mein erstes Haus gekauft und ich werde meiner Freundin bald einen Heiratsantrag machen. Und möglicherweise erwarten wir...“, schrieb der Popsänger und gab den Rest zur Spekulation frei.

Was genau er und seine Freundin Lina Valentina da erwarten, will der ehemalige Teenie-Star offenbar noch nicht ausplaudern. Die Fans sind sich allerdings schon ziemlich sicher, was er da bald verkünden wird. „Herzlichen Glückwunsch zu deiner Schwangerschaft mit deiner Freundin“, schreibt ein Nutzer.

Aaron Carter Ende der 1990er Jahre. Quelle: Andre Spolvint

Bekannt geworden war Aaron Carter bereits im Alter von neun Jahren. Gemeinsam mit seinem Bruder Nick („Backstreet Boys“) tourte er durch Deutschland und veröffentlichte seine erste Single. In jüngster Vergangenheit war er allerdings eher durch Drogenmissbrauch aufgefallen. Mittlerweile scheint der Popsänger sein Leben wieder im Griff zu haben.

Von RND/df