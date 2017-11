„Wir wurden verkuppelt“

Prinz Harry und Meghan Markle

Wie es sich für einen echten Märchenprinzen gehört, kniete Harry für den Heiratsantrag nieder. In einem ausführlichen Interview sprechen die frisch Verlobten über ihre Beziehung. Und schon bald sollen Details zur Hochzeit bekanntgegeben werden.

London. Prinz Harry und Meghan Markle sind noch keinen Tag offiziell verlobt, da sollen schon erste Details zur anstehenden Traumhochzeit veröffentlicht werden. Der Kensington-Palast bestätigte diese Bekanntgabe für Dienstagnachmittag. Wann die Vermählung stattfinden soll, ist noch nicht bekannt. Die Produktion von Andenken hat allerdings bereits begonnen. Eine Firma im englischen Stoke-on-Trent produzierte Becher mit Herzchen, auf denen geschrieben steht: „Harry & Meghan sind verlobt“.

Kurz nach der Bekanntgabe der Verlobung am Montag gaben Harry und Markle ihr erstes gemeinsames Interview im BBC. Der Prinz verriet, dass er einen Heiratsantrag mit Kniefall gemacht. Und sie habe ihn ohne zu zögern akzeptiert. „Sie ließ mich gar nicht ausreden“, sagte Harry. Die Hochzeit soll im Frühjahr 2018 stattfinden. Ein genaues Datum ist noch nicht bekannt.

Harry sei während eines gemeinsamen Abendessens niedergekniet, erzählte die 36-jährige US-Schauspielerin über den Abend im November in Harrys Haus auf dem Gelände des Kensington-Palasts in London. „Wir haben versucht, ein Hähnchen zu braten“, sagte Harry. „Es war einfach eine wunderbare Überraschung. Es war so süß und natürlich und sehr romantisch“, ergänzte seine Verlobte.

Die ersten fünf, sechs Monate hätten sie ihre Privatsphäre genossen, bevor die Beziehung an die Öffentlichkeit gelangte. „Wir haben nie länger als zwei Wochen getrennt voneinander verbracht“, sagte Markle. Über seine verstorbene Mutter, Prinzessin Diana, sagte Harry: „Sie wäre außer sich vor Freude. Sie und Meghan wären wahrscheinlich beste Freunde“.

Zum ersten Mal begegnet seien sie sich vor eineinhalb Jahren bei einem „blind date“, das eine gemeinsame Freundin eingefädelt habe, berichteten die beiden. „Sie wollte uns definitiv verkuppeln“, sagte Markle. „Ich hatte vorher noch nie etwas von ihr gehört“, gestand Harry. „Ich wurde wunderschön überrascht.“ Zuvor hatte er bereits verraten, dass es Liebe auf den ersten Blick war. Näher gekommen seien sie sich während einer Reise nach Botswana. „Wir kampierten unter den Sternen“, so Harry.

Betroffen zeigten sich beide von der Reaktion der Presse auf ihre Beziehung. „Wir wurden von einem Mediensturm erfasst“, erinnerte sich Markle. Sie habe sich entschieden, keine Presseberichte mehr über sich zu lesen. Das Paar habe dann viel Zeit gemeinsam zuhause oder bei Verwandten verbracht.

Mehrmals besuchte das Paar Queen Elizabeth II. „Sie ist eine unglaubliche Frau“, sagte die US-Schauspielerin. Harry wunderte sich darüber, wie freundlich die Schoßhunde (Corgis) der Queen zu Markle waren. „Ich wurde 33 Jahre lang nur angebellt. Sie ging da hinein, und es war absolut nichts, nur Schwanzwedeln.“

In Zukunft will sich das Paar weiterhin für soziale Projekte einsetzen. „Es gibt eine Menge zu tun, und wir beide haben die Leidenschaft, Dinge zum Guten zu verändern“, sagte Harry. Vorerst komme die Beziehung aber an erster Stelle. Das Paar will aber auch in der „nahen Zukunft“ eine Familie gründen.

Von RND/iro/dpa