Wir müssen medienmündig werden

In der gegenwärtigen Mediensituation zeigt sich ein gigantischer, gesellschaftspolitisch noch überhaupt nicht entzifferter Bildungsauftrag. Was also könnte man tun?© iStock

Gastbeitrag von Bernhard Pörksen

Programmierkenntnisse für Siebtklässler, Tablets im Unterricht, schnelles W-Lan: Die Bildungsdebatten über die digitale Gesellschaft ersticken in einer leblosen Floskelsprache. Notwendig aber ist eine Debatte, wie wir in Zukunft Öffentlichkeit gestalten wollen. Eine Möglichkeit wäre eine redaktionelle Gesellschaft.

Tübingen. Es gibt in den Bildungs- und Digitaldebatten unserer Tage eine hochinfektiöse Krankheit, die man das Floskelfieber nennen könnte. Symptomatisch ist ein von geistlosem Opportunismus geprägtes Gerede, das von der Prämisse zusammengehalten wird, dass hübsch designte Medienwerkzeuge automatisch klügere, mündigere Menschen hervorbringen.

Man fordert Programmierkenntnisse und eine Gründermentalität für Siebtklässler, glaubt, dass Whiteboards, ein Tablet für jedes Schulkind und WLAN alles schneller und damit auch unvermeidlich besser machen. Freundlicher formuliert handelt es sich im Falle des Floskelfiebers um eine bloße modische Rhetorik, die verbirgt, dass man eines nicht wirklich will, nämlich im Angesicht der laufenden Medienrevolution einigermaßen ernsthaft um Werte streiten, um die Maximen und die Maßstäbe des Zusammenlebens in der Öffentlichkeit.

Dabei ist längst offensichtlich, dass diese Öffentlichkeit, verstanden als der geistige Lebensraum einer liberalen Demokratie, heute bedroht ist wie selten zuvor. Es ist ein eigentümliches Zusammenspiel von moderner Medientechnologie, digitaler Ökonomie und menschlicher Psychologie, die das gesellschaftliche Kommunikationsklima zu ruinieren droht.

Algorithmen verstärken die Polarisierung

Fake News und Propagandapostings wirbeln durch die sozialen Netzwerke. Social Bots simulieren eine Meinungsmacht, die so nicht existiert. Und das Tremolo widersprüchlicher Informationen verstärkt die allgemeine Verunsicherung und führt dazu, dass Menschen sich an dem orientieren, was sie ohnehin glauben oder für wahr halten wollen. Gleichzeitig verstärken Algorithmen die Polarisierung, weil sie extreme, aufputschende Nachrichten bevorzugen, die ihrerseits nach Kräften von einem medienmächtig gewordenen Publikum geteilt und geliked werden.

Wir wissen heute: 126 Millionen US-Amerikaner waren während des Schmutzwahlkampfes auf Facebook mit russischen Propagandapostings konfrontiert, die Donald Trump nutzen sollten; es ist also (am Ende ging es um weniger als 100 000 Stimmen) durchaus möglich, dass das soziale Netzwerk wahlentscheidend wirkte.

Wir wissen heute, dass Russland, die Türkei und andere autokratisch regierte Länder ganze Trollarmeen in die sozialen Netzwerke entsenden, die Gegner niederbrüllen und verfolgen. Wir wissen heute, dass 40 Prozent der Netznutzer schon einmal online beleidigt oder belästigt worden sind und sich Gemäßigte aus der öffentlichen Sphäre zurückziehen, weil die oft anonymen Hassattacken einschüchternd wirken – das ist die Schweigespirale 2.0.

Fahrlässig, einfach nur auf mehr Tablets zu hoffen

Und wir erleben längst, dass Populisten in Europa zu den Profiteuren einer veränderten Medienwelt gehören. Dies deshalb, weil sich die Grenzen des Sagbaren rasant verschieben und jede Menge abseitiger und extremistischer Ansichten öffentlich werden. Und dies auch deshalb, weil die Macht etablierter Gatekeeper schwindet und der klassische Journalismus schwächer wird, seine Finanzierungsgrundlagen bröckeln. (Von einem Werbedollar auf dem Digitalmarkt gehen inzwischen durchschnittlich 60 Cent an Google oder Facebook.)

In dieser Situation ist es bestenfalls fahrlässig, einfach nur auf mehr Tablets zu hoffen. Denn auch das könnten wir wissen: Angehende Lehrer und Schüler informieren sich politisch wesentlich in sozialen Netzwerken, den Plattform-Monopolen der barrierefreien Manipulation. Und oft fehlt ihnen, auch das zeigen aktuelle Studien, das basale Medienwissen für den effektiven Glaubwürdigkeits- und Quellencheck.

Wenn man diese Betrachtung zu einer einzigen Schlussfolgerung verdichtet, dann lautet diese: In der gegenwärtigen Mediensituation zeigt sich ein gigantischer, gesellschaftspolitisch noch überhaupt nicht entzifferter Bildungsauftrag. Was also könnte man tun? Es ist nötig, den Umgang mit Informationen und eine allgemeine Kommunikationsethik schon in der Schule zu lehren – auf dem Weg zu einer Medienmündigkeit auf der Höhe der digitalen Zeit.

Von der digitalen zur redaktionellen Gesellschaft

Das Plädoyer, das ich in meinem Buch entfalte: Die digitale Gesellschaft der Gegenwart muss zur redaktionellen Gesellschaft der Zukunft werden. Gemeint ist damit, dass die Ideale des guten Journalismus (die Prüfung von Quellen, von Faktizität und Relevanz; das Bemühen, auch die andere Seite zu hören; eine gesunde Portion Skepsis und Ähnliches) zu einem Element der Allgemeinbildung werden sollten.

Eben weil jeder, das Smartphone in der Hand, zum Sender geworden ist, sollte auch jeder lernen, als sein eigener Redakteur zu handeln, so der Grundgedanke. Und in den Maximen des guten Journalismus liegt, so meine ich, eine Kommunikationsethik, die heute jeden angeht. Sie sollte in der Schule eingeübt werden. Natürlich ist das nur eine mögliche Idee, nur ein Vorschlag, der es vielleicht gerade in Zeiten des grassierenden Medienmisstrauens besonders schwer hat. Aber es geht auch nicht darum, dass sich ein einzelnes Konzept durchsetzt, sondern dass wir die längst überfällige Wertedebatte mit der nötigen Energie und Entschiedenheit führen.

Denn neue Anti-Hass-Gesetze oder gar staatlich geführte Abwehrzentren gegen Desinformation sind eine Gefahr eigenen Typs, weil sie Schnell-schnell-Lösungen propagieren, aber eigene Tiefenschäden produzieren. Sie rauben einer liberalen Demokratie ihre Würde. Und sie geben den Kampf um digitale Mündigkeit und Freiheit vorschnell verloren, der doch erst beginnen müsste – allerdings unter strengem Verzicht auf die leblose, technokratische Floskelsprache, die die Bildungsdebatten der Gegenwart schon viel zu lange dominiert.