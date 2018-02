Will Smith zog das erfolgreiche Video seines Sohnes väterlich stolz durch den Kakao.

Schauspieler

Will Smith parodiert Sohn Jaden in Musikvideo

Der Song „Icon“ seines Sohns Jaden ging bei Spotify in den vergangenen Tagen ordentlich durch die Decke. Die 100-Millionen-Klick-Marke seines Filius nahm Hollywood-Schauspieler Will Smith nun zum Anlass, den eigenen Spross in einer Parodie durch den Kakao zu ziehen. Dem 19-Jährigen gefiel die Aktion des Vaters.