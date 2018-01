Wickeltische dieser Art sind künftig in New Yorks Männertoiletten Pflicht.

Per Gesetz

Wickeltische für New Yorks Männertoiletten

Öffentliche Männertoiletten in New York müssen künftig mit Wickeltischen ausgestattet werden. Bürgermeister Bill de Blasio unterzeichnete ein entsprechendes Gesetz, das Wickeltische für alle öffentlichen Toiletten vorschreibt, die von Juli an in New York gebaut werden oder kürzlich renoviert wurden.