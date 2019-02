Deutschland

Wie wird das Wetter in Deutschland? Den Wetterbericht für heute und die Wettervorhersage für die nächsten drei Tage finden Sie hier.

Wetter aktuell: Das Wetter am Sonntag, den 10. Februar 2019

Am Sonntag ist es meist stark bewölkt mit viel Regen. Von Westen und Norden ergiebige Regenfälle, die sich nach Südwesten und Osten ausbreiten. Im Südosten Bayerns sowie zwischen Elbe und Oder kommt die Sonne zum Vorschein.

Die Temperaturen liegen im Norden bei 5 bis 11 Grad, im Süden bei 7 bis 14 Grad.

Der Wind weht frisch bis stark, teilweise auch stürmisch aus Südwest bis West. Gebietsweise gibt es Sturmböen bis 100 km/h, auf den Höhen erreichen diese Orkanstärke bis 120 km/h.

In der Nacht zu Montag gibt es viel Regen- und Schneeregen. In den höheren Lagen des Mittelgebirges sowie in Alpennähe gehen diese auch in Schneefälle über. Die Temperaturen sinken auf 5 bis -1 Grad. Vor allem im Süden bleibt es stürmisch.

Wettervorhersage : Das Wetter am Montag, den 11. Februar 2019

Die neue Woche beginnt mit Regen, in tiefen Lage geht dieser in Schnee über. Nach zuletzt überwiegend milden Temperaturen kehrt der Winter vielerorts zurück. Vor allem im Mittelgebirge und in den Alpen ist mit Neuschnee zu rechnen.

Es werden Temperaturen zwischen 0 und 7 Grad erwartet.

Der Wind weht mäßig bis frisch, an den Küsten sowie in höheren Lagen stürmisch aus Nordwest bis West.

Wettervorhersage : Das Wetter am Dienstag, den 12. Februar 2019

Am Dienstag werden im Erzgebirge Graupel- und Schneeschauer erwartet.

Die Temperaturen erreichen Maximalwerte von -1 bis 7 Grad.

Der Wind schwächt sich im Tagesverlauf ab.

Alle Wetterdaten stammen von WetterKontor.de.

Von RND