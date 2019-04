Witten

Weil er in der Uni-Bibliothek von Innsbruck eine wertvolle historische Karte gestohlen hat, muss ein einschlägig vorbestrafter Dieb ins Gefängnis. Das Amtsgericht im nordrhein-westfälischen Witten verurteilte den 65-Jährigen am Mittwoch zu einer Haftstrafe von einem Jahr und acht Monaten ohne Bewährung - auch weil ihm weitere kleinere Diebstähle zur Last gelegt wurden.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte aus Witten im Juli 2017 eine Karte aus dem historischen Buch „Rudolfinische Tafeln“ des Mathematikers und Astronomen Johannes Keppler getrennt und mitgenommen hatte. Damit richtete er einen Schaden von geschätzten 30.000 Euro an. Mit beschädigtem Anhang ist das alte Buch nur noch einen Bruchteil wert.

Weltkarten-Dieb hatte sich als Fachmann ausgegeben

Laut Gericht hatte sich der Mann als Fachbesucher ausgegeben, so dass ihm das in einem Tresor gelagerte Werk gebracht worden war. Zwar sei er nicht bei der Tat beobachtet worden, kein Außenstehender habe das Buch jedoch seit 2013 in den Fingern gehabt.

Nicht zuletzt das lange Vorstrafenregister, darunter auch ganz ähnliche Taten, sowie Zeugenberichte, wonach in Bibliothekskreisen vor dem Angeklagten als „Büchermarder“ gewarnt worden war, seien ausschlaggebend für den Schuldspruch gewesen. In anderen Fällen habe der Angeklagte historisch bedeutsame Dokumente verkauft, um an Geld zu kommen. Was aus der verschwundenen Karte wurde, blieb unklar. Der 65-Jährige hatte die Vorwürfe mit den Worten „Die Karte war nicht drin“ abgestritten.

