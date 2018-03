Werden wir zum Ego-Land?

Die Deutschen und der Egoismus

Es heißt, die deutsche Gesellschaft werde immer egoistischer. Gleichzeitig schätzen sich die meisten als sozial handelnde Menschen ein. Aber was sind wir denn nun? Und wohin geht die Reise? Zum Ich – oder zum Wir?

Hannover. Die Hölle, das sind die anderen, schrieb Sartre einst – heute sind die anderen nicht einmal mehr die Hölle, heute sind sie uns egal. Viele Deutsche, so der Eindruck, leben vor sich hin, ganz gleich wie es dem Rest der Welt dabei geht. Die Zahl der Egoisten steigt, jeder denkt nur an sich, bei Unfällen schießen Passanten lieber Fotos als zu helfen. Der Aufstieg des Egoisten zur Leitfigur unserer Gesellschaft scheint unaufhaltbar zu sein. Ich, ich, ich, klingt so der Soundtrack unserer Zeit?

Wer all die Berichte sieht, die Klagelieder unserer Zeit hört, bekommt leicht den Eindruck, als sei das Soziale zur Nebensache geworden. Das menschliche Miteinander wird immer häufiger durch den Kontakt des Einzelnen mit seinem Smartphone und der Welt in seinem Telefon ersetzt. Entsprechend zeigt eine Umfrage des Datendienstleisters Statista, dass nur noch ein Viertel der Deutschen seinen Mitmenschen vertraut. Zumal, auch das verrät Statista, die jüngere Generation heute eh nur an sich selbst denkt.

Nächstenliebe ist nur dann eine Option, wenn sie sich rechnet. Kosten und Nutzen. Laut den “Proceedings“ der US-nationalen Akademie der Wissenschaften (PNAS) wird das heute bereits den Kleinsten beigebracht. Der Grund: Es sind die radikal Rücksichtslosen, die sich durchsetzen. Groß ist der Chor, der einstimmt in diesen Gesellschaftspessimismus. Autoren, Musiker, Künstler, Politiker, Journalisten, Facebook-Kommentierer und Facebook-Kommentare-Kommentierer.

Ichlinge oder Wirlinge

Gleichzeitig ist da ein zweiter Chor, der lautstark die Gegenthese vertritt. So schreibt beispielsweise der Mediziner und Theologe Michael Tischinger in seinem Buch “Weg der inneren Heilung“, der Einzelne stehe vor lauter Mitfühlen und Hilfsbereitsein quasi kurz vor dem Burn-Out. Das Buch warnt davor, dass es viele stets nur anderen recht machen wollen – und sich selbst dabei vernachlässigen. Denn laut Meinungsforschungsinstitut GfK sind die Deutschen auch überdurchschnittlich hilfsbereit. Sie spenden Jahr für Jahr neue Rekordsummen und Blutmengen. Entsprechend schätzen sie sich fast durchgehend als sozial ein.

Das ist verwirrend. Was sind die Deutschen denn nun? Nutzenmaximierer mit anerzogenen Scheuklappen oder selbstvergessene Weltverbesserer? Asoziale Ichlinge oder nächstenliebende Wirlinge? Und wenn es stimmt, dass die soziale Kälte immer mehr zunimmt: Wo haben sich denn bislang die Ichlinge versteckt?

Die Antwort: Sie haben sich nicht versteckt, weil es sie schlicht nicht gibt. Zumindest kaum. Sie sind eine winzige Gruppe von Menschen, die Gleichgültigkeit gegenüber anderen oder Freude an ihrem Leid verspürt. Statistisch nicht einmal messbar. Alle anderen sorgen sich um das Wohl der anderen. Und das von Geburt an.

Der Mensch ist von Grund auf sozial

Das zeigt beispielsweise ein Experiment am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Dort ließen zwei Wissenschaftler 18 Monate alte Babys dabei zuschauen, wie ein Fremder offensichtlich Hilfe brauchte. Dieser wollte eine Schranktür öffnen, hatte aber die Hände voll Bücher. Als den Babys dämmerte, dass der Mann es nicht allein schafft, bewegten sie sich zum Schrank und öffneten die Tür für den Unbekannten. Sie halfen. Ohne Gegenleistung. Das ist insofern bemerkenswert, als Kinder in diesem Alter noch nicht einmal zu Kosten-Nutzen-Abwägungen fähig sind.

Auch wenn diese Abwägungen später möglich sind, ist der Mensch von Grund auf sozial. Das mesolimbische System unseres Gehirns belohnt ihn sogar dafür, wenn er Gutes tut. Zwar sind die Wahrscheinlichkeiten für altruistisches Verhalten schwankend, es kommt immer auch auf die Bedingungen an, unter denen es zur Geltung kommt. Aber das ändert nichts am Grundsatz. Unzählige Experimente der Spieltheorie, der Verhaltenspsychologie und der Soziologie haben das wieder und wieder belegt.