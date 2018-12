Linz

Ja, es gibt dieses hartnäckige Gerücht, dass der Weihnachtsmann durch Kamine kommt um an Weihnachten in Häusern und Wohnungen auf dieser Welt heimlich Geschenke zu verteilen. Wie er das – mit der doch vollschlanken Figur – hinbekommt, das weiß sicher nur Santa selbst. In Linz hat jetzt aber ein 14-Jähriger versucht, es ihm nachzumachen. Doch statt einem weihnachtlichen „Ho, Ho, Ho“ tönen schnell Hilferufe aus dem Karmin.

Als sich Muharrem B. (49) tief in der Nacht in dem Mehrfamilienhaus schlafen legen wollte, hörte er die dumpfen Laute. „Ich habe etwas länger ferngesehen und wollte gerade schlafen gehen, als ich gegen 3.30 Uhr plötzlich laute Hilfeschreie gehört habe“, sagt der 49-Järige dem österreichischen Nachrichtenportal oe24.at, das neben anderen Medien über den Vorfall berichtete. Da B. nicht feststellen konnte, wo die Rufe herkamen, rief er die Polizei. Diese suchte den Innenhof des Hauses in Linz ab, allerdings ohne Erfolg. B., ebenfalls weiter auf der Suche nach dem Ort, wo die Laute herkamen, ging auf den Dachboden. Dort presste er sein Ohr gegen einen stilgelegten Kamin. und tatsächlich, es befand sich jemand im Schornstein. „Ich habe der Person gesagt, dass sie keine Angst haben muss und dass ich Hilfe holen werde“, so der 49-Jährige.

„Weihnactsmann“ ist polizeibekannt

Die angerückte Feuerwehr sicherte den 14-jährigen „Weihnachtsmann“ im Schornstein, um ein weiteres Abrutschen zu verhindern um anschließend den Kaminschacht aufzustemmen. Der Junge kam glimpflich davon. Nach der Befreiung wurden Schürfwunden und eine Unterkühlung festgestellt – und darüber hinaus auch, dass der nächtliche Eindringling bereits polizeibekannt ist.

Nach eigenen Angaben wollte der Jugendliche nur „einen guten Ausblick über die Häuser haben und Weihnachtsmann spielen“.

Von fw/RND