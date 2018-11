Leipzig

In Leipzig wurde am Montag eine junge Frau zu 47 Tagen Gefängnis verurteilt. Die 27-Jährige hatte eine wegen Schwarzfahrens verhängte Geldstrafe nicht bezahlen können. Dabei war es um 700 Euro, also 15 Euro je Tagessatz gegangen. Noch am Abend wurde sie in die Justizvollzugsanstalt Chemnitz eingeliefert.

Von RND/anzi