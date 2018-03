Warum die Finnen so zufrieden sind

Weltglücksbericht

Das Glück wohnt im Norden – das legt zumindest der Weltglücksbericht nahe. Diesmal schafft es Finnland an die Spitze. Was haben die Finnen, das andere neidisch machen kann?

Helsinki. Keiner spielt so gut Luftgitarre und geht so oft in die Sauna wie die Finnen. Doch vielleicht sind sie genau deswegen so zufrieden. Laut dem am Mittwoch im Vatikan vorgestellten Weltglücksreport zählen die Finnen sogar zu den glücklichsten Menschen der Welt. Ihnen folgen die Länder Norwegen, Dänemark, Island und die Schweiz. Doch wie kann das sein? Schließlich sind die Winter in Finnland eisig und dunkel. Geopolitisch ist das Land zerrissen zwischen Russland und den USA und wirtschaftlich längst nicht so reich wie der Nachbar Norwegen. Ein paar Ideen:

Brüderliche Rivalität

Am glücklichsten, sagt man, sind die Finnen, wenn sie die Schweden schlagen. Die Nachbarn sind wie Geschwister: Sie lieben sich, doch messen sich in allem. Die lustigsten finnischen Witze handeln von Schweden. Beim Eishockey zählt ein Sieg doppelt, wenn er gegen Schweden errungen wurde. Dabei treiben sich die Nachbarn gegenseitig zu Hochleistungen.