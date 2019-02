Düsseldorf

Warm anziehen zur Zeugnisausgabe: Mit der Aktion „Warmer-Pulli-Tag“ will eine Grundschule in Düsseldorf Möglichkeiten des Energieeinsparens ausprobieren. Am kommenden Freitag sollten Eltern die Kinder warm angezogen zur Schule schicken, damit sie auch im Klassenzimmer nicht frieren, erklärte das Umweltteam der Schule in einem Elternbrief.

Die Ankündigung sorgte für Irritationen und Kritik in den sozialen Netzwerken, wie die „Rheinische Post“ berichtete: So sorgten sich manche, dass Kinder krank werden oder sich bei Kälte nicht gut konzentrieren könnten.

Heizung um drei Grad heruntergedreht

Jedoch werde die Heizung nur um drei Grad heruntergedreht, erklärte die Leitung der städtischen Grundschule am Montag zu der geplanten Aktion. Am Freitag, an dem Zeugnisse ausgegeben werden, seien ohnehin nur drei Stunden Unterricht vorgesehen.

Die Grundschule nimmt an einem Energiesparprogramm der Stadt teil, bei dem die Hälfte der Einsparungen für bestimmte Zwecke an die Schule zurückgegeben werden.

Von RND/dpa