Wie lange dürfen Kinder zu Hause wohnen? Oder andersherum: Dürfen Eltern ihre Kinder einfach rausschmeißen?

Die Eltern eines 30-Jährigen aus Syracuse im US-Bundesstaat New York wollten ihren Sohn zum Auszug zwingen, reichten Klage ein und bekamen recht. In der westlichen Welt gilt es als Naturgesetz, dass Kinder am besten mit 18 ausziehen. Wer mit 25 noch bei den Eltern wohnt, gilt als schwer gestört. Gerne werden Analogien zum Tierreich bemüht, wo Nachwuchs aus dem Nest geschubst oder aus dem Rudel herausgebissen wird. Aber diese Vergleiche hinken. Der Mensch wurde schließlich vor allem deshalb zur Krone der Schöpfung, weil er es als einziges Säugetier so lange mit seinen Erzeugern in einer Doppelhaushälfte aushält.

Auch vom moralischen Standpunkt her haben Eltern kein Recht, ihre Kinder rauszuwerfen. Niemand hat darum gebeten, geboren zu werden, das haben Vater und Mutter ganz allein in einem selbstherrlichen Akt geregelt. Deshalb sollten die Kinder entscheiden dürfen, wann und ob überhaupt sie auf eigenen Füßen stehen wollen. Denn hat man einmal den Fehler gemacht auszuziehen, geht das Unglück los: Arbeit, Ehe, Hauskauf, Schulden, ungefragte Erzeugung eigener Kinder, noch mehr Arbeit, noch mehr Schulden, und am Ende wollen genau die Eltern, die schuld an der ganzen Misere sind, auch noch gepflegt werden oder einen Aufenthalt in einer Luxusseniorenresidenz finanziert bekommen.

Übrigens: Je länger jemand unter Aufsicht seiner Eltern steht, umso weniger Unheil richtet er an. Hitler, Stalin, Caesar, Dschingis Khan sind alle früh von zu Hause ausgezogen.

Hans Zippert ist Satiriker und Ex-Chefredakteur von „Titanic“.

