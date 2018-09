Hannover

Dem Trainer seine Freundin ihr Friseur.Der war’s. Der hat’s verraten. Udo Walz hat gegenüber RTL ausgeplaudert, was „Bild“ noch ohne Quelle in die Welt getragen hatte: Jogi Löw hat eine neue Freundin. Es ist die Schauspielerin Jeanette Hain. Er dürfe das verraten, fand Walz, denn „ich habe gesagt: Jeanette, ich mache ein Interview über dich. Da sagte sie, ‚Du darfst alles machen.’“ Was Frauen halt so dahinhauchen, wenn ihnen ein sexuell ungefährlicher Kumpel für zwei Stunden das Gefühl gibt, das Zentrum der Welt zu sein. Du darfst alles. Und das tat Walz. „Wenn’s nicht passen würde, wären sie ja nicht zusammen“, analysiert das „Phänomen“ (Walz über Walz) also messerscharf bei RTL.

„Friseur“ bedeutet wörtlich „Kräusler“. Das ist Walz’ Kernkompetenz. Er kräuselt. Und er schneidet dabei ganz gut ab. Er dreht Locken auf Glatzen – eine Mensch gewordene Gossip-Drehscheibe, die das Kunststück beherrscht, die unersättliche Boulevardmaschine konstant mit Nichtigkeiten zu füttern, in denen es am Ende auch immer irgendwie um Udo Walz geht. Dass Friseure – wie Ärzte, Taxifahrer und Barkeeper – Vertrauenspersonen sind, bei denen man als vom Leben zerschossener Untertan folgenlos sein Herz ausschütten kann, gilt nur in der Welt der Normalsterblichen. In der Münchener und Berliner Schickeria herrschen ganz andere Spielregeln: Wer als Promi unbedingt will, dass die Welt von einem neuen Film/Freund/Pflegeprodukt/sexuellen Abenteuer/Haustier erfährt, muss bloß Udo Walz ein „Geheimnis“ anvertrauen. Beim „Borchardt“ essen, beim Walz Haareschneiden, im „Berghain“ feiern – und schon bis du halb in der „Gala“. Er wolle nicht „Stylist“ genannt werden, hat Walz mal gesagt. Richtig so. Denn mit Stil hat das alles wenig zu tun.

Von Imre Grimm