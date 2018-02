Waffenbesitzer zersägen aus Protest ihre Gewehre

New York. Nach dem Schulmassaker in Florida mit 17 Toten haben einige US-Amerikaner ihre eigenen Waffen zerstört und das im Internet öffentlich gemacht. Unter dem Hashtag #oneless („eine weniger“) verbreiten sich seit dem Wochenende immer mehr Fotos und Videos in den Sozialen Medien. Einer der Ersten war ein Mann namens Scott Pappalardo aus dem Bundesstaat New York, wie CNN berichtete.

In seinem auf Facebook verbreiteten Video zeigt Pappalardo sein nach eigenen Angaben legal erworbenes Sturmgewehr AR-15 – den gleichen Typ Gewehr, den der Todesschütze in Florida verwendete. Die Worte „das Recht Waffen zu besitzen“ habe er auf seinen Arm tätowiert, sagt Pappalardo. Dann steht er auf und sägt die Waffe mit einer elektrischen Säge in zwei Hälften.

„Ist das Recht, diese Waffe zu besitzen, wichtiger als das Leben von jemandem?“, fragt er in die Kamera. „Ich glaube nicht.“ Mit seiner Aktion will Pappalardo sicherstellen, dass sein Gewähr nie ein Menschenleben beenden wird. Das Video verbreitet sich rasend im Netz, 21 Millionen Mal wurde es seit Sonnabend angesehen.

Dem Beispiel des einstigen Waffennarrs folgen weitere Waffenbesitzer: Michael T. Murphy lud ebenfalls bei Facebook ein Video hoch, an dessen Ende er sein Gewehr mit einer Kreissäge in zwei Teile sägt.

Auch Jim Elefantis zerstörte sein AR-15, wie ein Foto beim Kurznachrichtendienst Twitter beweisen soll.

Ben Dieckmann ging sogar noch einen Schritt weiter: Er gab bereits am Freitag sein Gewehr im zuständigen Sheriff-Büro ab.

Neben Waffenbesitzern finden die Aktivisten der Anti-Waffen-Bewegung auch prominente Unterstützung: George Clooney und seine Frau Amal spendeten eine halbe Million Dollar für eine große Demonstration von Schülern und Lehrern in der Hauptstadt Washington, wie Medien berichteten. „Im Namen unserer Kinder Ella und Alexander spenden wir 500 000 Dollar, um für diese wegweisende Veranstaltung zu bezahlen“, teilte das Paar der Zeitung „USA Today“ zufolge mit. „Die Leben unserer Kinder hängen davon ab.“

Star-Regisseur Steven Spielberg und seine Frau Kate Capshaw traten daraufhin ebenfalls vor und sagten eine halbe Million zu. Eine halbe Million spendete auch US-Talkqueen Oprah Winfrey. Der Produzent und Ex-Disney- und Dreamworks-Chef Jeffrey Katzenberg mit seiner Frau Marilyn spendete ebenfalls eine halbe Million Dollar.

George and Amal, I couldn’t agree with you more. I am joining forces with you and will match your $500,000 donation to ‘March For Our Lives.’ These inspiring young people remind me of the Freedom Riders of the 60s who also said we’ve had ENOUGH and our voices will be heard.