Seltener Nachwuchs im Zoo Hannover: Eine Madagassische Spinnenschildkröte ist im August aus dem Ei geschlüpft. In freier Natur sind die Tiere vom Aussterben bedroht.

Wegen ihrer olivfarbenen Haut und ihres fast schwarzen Panzers sind sie bei Terrarienbesitzern beliebt und werden oft illegal von Tierhändlern nach Europa geschmuggelt. „Zwei Drittel unserer Spinnenschildkröten-Population stammt aus Wien, dort wurden die Tiere 2003 am Flughafen beschlagnahmt“, sagte Tierpfleger Carsten Heinß.

Zur Galerie 13 Gramm schwer und so groß wie ein Zwei-Euro-Stück: Eine seltene Madagassische Spinnenschildkröte ist im Zoo Hannover zur Welt gekommen. In freier Natur ist die Art vom Aussterben bedroht.

In Deutschland züchtet neben Hannover nur noch der Zoo in Berlin diese Art. Ein einziges Ei legen die Weibchen pro Jahr. Dieses wird im Inkubator ausgebrütet. Die Baby-Schildkröte wiegt 13 Gramm und ist so groß wie eine Zwei-Euro-Münze.

Von RND/dpa