Düsseldorf

Vor einer Woche ist Skandal-Rapperin Schwesta Ewa Mutter geworden. Voller Stolz verkündete sie in den sozialen Netzwerken die Geburt ihrer Tochter Aaliyah Jeyla. Doch seitdem ist es ruhig geworden um die junge Mutter. Jetzt verriet die 34-Jährige, warum sie sich nicht mehr bei ihren Fans gemeldet hat: Es gab Komplikationen.

Seit der Geburt lebt Schwesta Ewa mit ihrer kleinen Tochter auf der Kinderstation, direkt neben der Station für Frühchen. „Das ist echt hart“, zeigt sich Schwesta Ewa überraschend verletzlich. Mit ruhiger und sanfter Stimme bedankt sie sich in dem Instagram-Video für die Glückwünsche. „Wir sind hier, weil es ihr nicht so gut ging“, so die Rapperin. Aber es gehe bergauf.

„Meine Tochter ist eine Kämpferin“

Was ihre kleine Tochter hat, verriet die 34-Jährige nicht. „Ich bin noch nicht so weit, dass ich euch erzähle wie, wo, was, warum. Für mich natürlich voll die Horror-Story.“ Sobald es Aaliyah Jeyla besser gehe, will Schwesta Ewa sich wieder melden. „Meine Tochter ist eine Kämpferin. Wer nicht sie, wer dann?“

Am 28. Februar muss die junge Mutter wieder vor Gericht. Gegen eine Verurteilung wegen Steuerhinterziehung und Körperverletzung zu zwei Jahren und sechs Monaten Haft war sie in Revision gegangen. Sollte das Urteil bestätigt werden, muss Schwesta Ewa ihre Tochter die erste Zeit in der Mutter-Kind-Abteilung des Gefängnisses aufziehen.

