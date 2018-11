Saarlouis

Ein vierjähriger Junge war am Samstagmorgen mit seinem Bobby Car alleine am Bahnhof in Saarlouis Roden unterwegs. Dies teilte die Polizei in Saarbrücken mit. Demnach hatte eine Zeugin gesehen, wie der Junge in einen Bus einsteigen wollte. Die alarmierten Polizisten konnten den Jungen, der nur mit Hausschuhen, Strumpfhose und einer Jacke bekleidet war, ausfindig machen. Angaben zu seiner Person, seinem Alter oder seinem Wohnort konnte das Kind nicht machen. Er zeigte aber vage auf ein Anwesen. Die Beamten befragten die Nachbarn und konnten die Wohnung des Ausreißers schließlich ausfindig machen.

Mutter schlief ihren Rausch aus

In der Wohnung fanden die Polizisten die schlafende Mutter vor. Sie war ahnungslos und erheblich alkoholisiert. Da der Junge aufgrund der Umstände nicht in der Wohnung bleiben konnte, nahm das Jugendamt ihn in seine Obhut. Gegen die Mutter wird nun ermittelt.

Von RND/df