An einem Bahnübergang im südfranzösischen Millas fuhr ein Regionalzug in einen Schulbus.

© AP

Frankreich

Vier Kinder bei Schulbus-Unglück gestorben

Bei einem schweren Verkehrsunfall sind in Frankreich mindestens vier Kinder ums Leben gekommen. Am Donnerstagabend war in der Nähe der Stadt Perpignon im Süden des Landes ein Regionalzug in einen Schulbus gefahren.