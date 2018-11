New York

Supermodel-Auflauf bei der großen „Victoria’s Secret“-Fashion-Show in New York: Am Donnerstagabend liefen rund 60 internationale Topmodels über den berühmten Catwalk und präsentierten die neue Kollektion des Dessous-Labels.

Für die 37-jährige Adriana Lima war es nach 18 Jahren der letzte Auftritt als Engel. Bei der Aufzeichnung der Fashion Show trug sie Flügel aus weißen Federn und bedankte sich sichtlich gerührt. Die Sendung wird am 2. Dezember im amerikanischen Fernsehen ausgestrahlt und in 190 Länder weltweit übertragen.

Zur Galerie Rund 60 internationale Supermodels präsentierten in New York die neue „Victoria’s Secret“-Kollektion.

Victoria’s Secret würdigte die zweifache Mutter in einem Video als „großartigsten Engel aller Zeiten“. „Ich habe gedacht, über die Jahre würde ich entspannter werden“, sagte die Brasilianerin der Nachrichtenagentur AP vor der Show. Sie werde aber noch immer so nervös wie bei ihrem ersten Auftritt für das Modeunternehmen. Auch bei Instagram verabschiedete sich Lima von dem Label und ihren Fans.

Neben Adriana Lima liefen auch die Schwestern Gigi und Bella Hadid, Candice Swanepoel, Kendall Jenner und Winnie Harlow über den Laufsteg. Für die musikalische Untermalung waren The Strokes, Shawn Mendes, Rita Ora und Halsey zuständig.

Von RND/AP