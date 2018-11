Hannover

Bei einem Feuer in einem Wohnhaus in Langenhagen bei Hannover ist am Montag eine 102-Jährige gestorben. Das Feuer sei aus bisher noch ungeklärten Umständen in einem Anbau aus Holz ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher.

Zeugen alarmierten gegen 6 Uhr die Feuerwehr, als sie Feuerschein im Anbau des Hauses bemerkten. Kurz darauf hörten Nachbarn auch Hilferufe aus dem Gebäude, berichtet die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“. Die Feuerwehr fand die Seniorin leblos in ihrer Wohnung. Der Brand war schnell unter Kontrolle.

Von RND