Essen

Mit handfestem Einsatz wehrte sich am Mittwochabend eine Frau gegen einen Triebtäter und entkam so einer Vergewaltigung.

Die Frau war gegen 22.50 Uhr in Essen Richtung Stadtwald unterwegs, als sie von einem unbekannten Mann angegriffen wurde. „Das Opfer wehrte sich handfest, fügte dem Mann sehr große Schmerzen im Genitalbereich zu“, sagte Polizeisprecher Peter Elke. Es sei zu extremen Quetschungen gekommen, Blutungen können nicht ausgeschlossen werden. „Es ist sehr gut möglich, dass sich der Mann deshalb in einer Ambulanz oder Notaufnahme behandeln lassen muss“, so Elke, der auf entsprechende Hinweise hofft.

Die Frau konnte sich zwar lautstark und erfolgreich zur Wehr setzen, wurde bei dem versuchten Sexualdelikt allerdings ebenfalls verletzt.

Die Kriminalpolizei hofft auf Hinweise zu dem etwa 160-170 cm großen Täter, der mit einem runden Gesicht, breiten Schultern und einer muskulösen Statur beschrieben wird. Hinweise können unter der zentralen Rufnummer der Essener Polizei 0201/829-0 abgegeben werden.

Von RND/mat