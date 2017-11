Verschärftes Sicherheitskonzept am Breitscheidplatz

Schwere Betonsperren sichern in diesem Jahr die Eingänge zum Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche in Berlin. © dpa

Nach Terroranschlag

Die Polizei hat ihr Sicherheitskonzept für den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz nach dem Terroranschlag im vergangenen Jahr überarbeitet. Die Beamten sollen sichtbar sein und schneller reagieren können.

Hannover. Der am kommenden Montag öffnende Markt solle aber keine „Hochsicherheitszone“ werden, sagte der zuständige Polizeioberrat Dirk Schipper-Kruse am Freitag in Berlin.

„Den Sicherheitsbehörden liegen aktuell keine Erkenntnisse vor, aus denen sich eine konkrete Gefährdung speziell für Weihnachtsmärkte ableiten ließe“, sagte der Beamte. Einige der geplanten Maßnahmen seien sichtbar, andere nicht.

Am 19. Dezember 2016 war ein Attentäter mit einem Lastwagen in den Markt am Breitscheidplatz gerast, hatte zwölf Menschen getötet und mehr als 70 Menschen verletzt. Zum Schutz vor ähnlichen Angriffen werden Betonklötze um das Marktgelände aufgestellt.

Von dpa/RND