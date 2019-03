Berlin

Im Fall der vermissten Rebecca ist der Haftbefehl gegen ihren Schwager aufgehoben worden. Es gebe aufgrund des gegenwärtigen Ermittlungsstandes Zweifel am dringenden Tatverdacht, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag in Berlin mit.

Die Entscheidung des Ermittlungsrichters sei im Hinblick auf die gegenwärtig bestehende Beweislage „vertretbar“, erklärte Michael Steltner, Sprecher der Staatsanwaltschaft. Deshalb werde die Staatsanwaltschaft zum jetzigen Zeitpunkt keine Beschwerde gegen diese Entscheidung des Ermittlungsrichters einlegen. Die Suche nach Rebecca dauern mit unverändertem Aufwand und unveränderter Intensität an.

Dass ihr Schwager entlassen wird, bedeutet nicht, dass nicht mehr gegen ihn ermittelt wird. Ihm könnte ein neuer Haftbefehl verkündet werden. So wurde er in der Vergangenheit bereits zwei Mal von der Polizei festgenommen. Im ersten Fall am 28. Februar gab es keinen Haftbefehl. Erst beim zweiten Mal ordnete ein Richter Anfang März Untersuchungshaft an.

Von RND/dpa