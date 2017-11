Mitarbeiter der Spurensicherung der Polizei suchen den Fundort der Leiche ab.

© dpa

Leiche bei Ludwigsburg

Vermisste 22-Jährige tot aufgefunden

In einem Schrebergarten in Baden-Württemberg ist die Leiche einer jungen Mutter gefunden worden. Der Lebensgefährte der 22-Jährigen steht unter dringendem Tatverdacht, er sitzt seit Samstag in Untersuchungshaft.