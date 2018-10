Schönewald-Glien

Einen bombenförmigen Gegenstand aus Metall hat ein Anwohner im Landkreis Havelland (Brandenburg) bei Buddelarbeiten in seinem Garten gefunden – er vermutete einen Blindgänger, womöglich aus dem Zweiten Weltkrieg. Auch die alarmierte Polizei konnte nicht Entwarnung geben und so rückten Spezialkräfte an. Die legten die vermeintliche Bombe frei und stellten fest: Sprengkraft hat dieser Gegenstand nicht – es handelte sich um einen Staubsauger aus Zeiten der DDR. Der Anwohner konnte seine Arbeiten im Garten daraufhin beruhigt fortsetzen, teilte die Polizei mit.

Von RND/seb