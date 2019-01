Los Angeles

Da hat es aber jemand eilig: Erst seit ein paar Monaten sind Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt ein Paar, jetzt hat der Schauspieler um die Hand von Arnold Schwarzeneggers ältester Tochter angehalten.

Via Instagram gab das Paar die Verlobung bekannt. „Süße Katherine, ich bin so glücklich, dass du Ja gesagt hast. Ich kann es kaum erwarten, dich zu heiraten“, schrieb Pratt unter ein Foto der beiden, das Katherine mit einem funkelnden Ring am Finger zeigt.

Mehrere US-Medien berichteten, dass das Paar am Wochenende zusammengezogen sei. Auf Instagram veröffentlichte der Hollywood-Schauspieler zudem ein Video, auf dem er bei einem Umzug zu sehen ist.

Für den Schauspieler, er unter anderem in „Jurassic Wold“ und „Avengers: Infinity War“ mitgespielt hat, wird es die zweite Ehe sein: on 2009 bis 2017 mit der Kollegin Anna Faris verheiratet. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn.

Von RND/mat