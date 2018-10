Birmingham

Ein Vater wird in den USA als Held gefeiert, nachdem er einen maskierten Schützen in einem McDonald’s-Restaurant erschossen hat. Wie die „Time“ berichtet, stürmte der Täter kurz vor Feierabend in die Filiale in Alabama und eröffnete das Feuer.

„Alles was wir gehört haben, waren Schüsse. Wir dachten, alle sind tot“, so Mitarbeiter Markus Washington zum Sender WBRC-TV. Er und ein weitere Mitarbeiter befanden sich im hinteren Bereich des Restaurants, bereiteten gerade Burger zu. Als sie die ersten Schüsse hörten, versteckten sie sich in einem Gefrierschrank.

Vater und Sohn werden bei Schießerei verletzt

Wie die „Time“ berichtet, verließ ein Vater mit seinen zwei Söhnen gerade das Fast-Food-Restaurant, als der Amokläufer das Restaurant betrat und anfing, um sich zu schießen. Der Vater zog seine Waffe und zielte auf den maskierten Schützen. Der Mann verstarb später in einem Krankenhaus. Auch der Vater und einer seiner Söhne seien bei der Schießerei verletzt worden.

„Er ist mein Held“, sagte Washington zu der „Time“. „Ich kann mir nur vorstellen, wie es verlaufen wäre, wenn er nicht bewaffnet gewesen wäre.“

Von RND/mat