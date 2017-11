Ein solches Salzwasserkrokodil hat in Australien eine britische Urlauberin angegriffen.

© dpa

Australien

Urlauberin filmt eigenen Krokodil-Angriff

Zwei Britinnen laufen in Australien am Flussufer entlang, beobachten ein kleines Tier, haben Spaß. Doch plötzlich taucht aus dem Wasser ein Krokodil auf und greift eine der beiden Frauen an. Mit dem Handy hielten sie die Attacke fest.