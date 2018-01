Unter Drogen

Das erste Mal raucht Bernd sein Heroin morgens bis Punkt sechs. Dann singt er sich warm, 20 Minuten exakt, Bernd ist penibel. Anschließend macht er sich auf, in die Berliner S-Bahn, Musik machen. Früher auch mal in die U-Bahn. Aber da hat er vier Monate arbeiten müssen zur Strafe. Hätte er das nicht getan, wäre er im Gefängnis gelandet.

Auf jeden Fall: Seitdem macht er keine U-Bahn-Musik mehr. In der U-Bahn sind sie ohnehin strenger als in der S-Bahn. Wegen der privaten Sicherheitsleute, sagt Bernd.

Bernds Zigarette ist ausgegangen. Er legt sie weg und zückt eine PET-Flasche. Ist Bier drin. Er kann die Flasche auf- und zumachen, wann er möchte. Und auch mal beim Spielen was trinken.

Beim Spielen ist Bernd ebenfalls spießig. Um Punkt sieben fängt er an, nicht früher, nicht später. Sehr deutsch. Dann wird gesungen und Gitarre gespielt. Die Gitarre ist immer gestimmt. Bernd verspielt sich nie.

Um sieben, ganz früh morgens, ist es am schönsten, denn morgens um sieben ist die Welt noch in Ordnung. Das ist doch auch so ein Buch, erinnert sich Bernd. Das war von diesem … na … jedenfalls, das war so ein Feelgood-Buch, früher.

Bernd greift zur Zigarette und zündet sie wieder an.

Und recht hat er, der … na, der … wie hieß der noch gleich? … jedenfalls: Um sieben, da sind die Leute noch gut drauf. Nicht so wie abends. Um sieben, da geben sie noch was. Von da an bis um neun macht Bernd den meisten Umsatz. Denn da fahren die, die zur Arbeit müssen. Da gibt’s auch mal Ein- und Zwei-Euro-Stücke. Ab elf dann nur noch 20 Cent oder so. Jetzt sind nur noch die Arbeitslosen in der Bahn.

Vier Stunden braucht Bernd, dann hat er genug verdient für den Tag. Zwei Drittel gehen für’s Heroin drauf, ein Drittel sind für Strom, Internet, Miete und so. Zusammen mit zwei Frauen wohnt Bernd, eine davon ist seine Freundin. Auch sie konsumiert. Die andere nicht, noch nie. Aber Bernd ist ein guter Mitbewohner, spült öfter als die anderen zusammen, deshalb ist das mit dem Heroin kein Problem.

Da ist eine Wespe an seinem Bier. Ich mache sie tot, sagt Bernd. Ich schwör’s dir. Die Zigarette ist schon wieder aus. Bernd legt sie beiseite. Sein Daumennagel ist grün lackiert. Aus Langeweile. Er ist Künstler, er darf das.

Bernds Musik verstößt in der Berliner S-Bahn gegen das Hausrecht – doch die meisten Fahrgäste freuen sich trotzdem. Quelle: Jacqueline Schulz

Früher, da hat Bernd auch legal gespielt. Mit Genehmigung und Pipapo. Hat sich in die U-Bahnhöfe gestellt, und es lief ja auch. Aber dann kam die Wirtschaftskrise und danach lief gar nichts mehr. Also ist er rein in die Bahnen.

Allein im Bereich der Stadtbahn zwischen Berlin-Westkreuz und Berlin-Ostkreuz sind rund um die Uhr sechs Teams der Deutschen Bahn im Einsatz, um das zu verhindern. Denn Bernds Musik verstößt gegen das Hausrecht, heißt es bei der Bahn. Erwischen sie ihn, dann gibt’s entweder einen Rauswurf, eine Verwarnung oder eine Anzeige. Erfolgreich sind diese Ordnungsmaßnahmen nicht. Neben Bernd gibt es unzählige weitere S-Bahn-Musiker in Berlin.

Ein bisschen gemein ist das schon, sagt Bernd. Die Leute können ja nicht einfach weggehen. Aber die meisten wollen das auch gar nicht. Von 20 Mann … da sind vier, die geben Geld. Zehn finden’s gut, aber geben nichts, vier sind genervt und zwei finden’s richtig scheiße. Aber wenn einer sagt, dass er aufhören soll, da macht Bernd das sofort. Weil das sofort auf alle anderen ausstrahlt. Wenn einer was sagt, dann gibt keiner mehr was. Aber wenn einer was gibt, dann gibt’s plötzlich Kohle von allen.

“Du kannst nicht einfach drei Akkorde spielen“

Da war ein Typ, der hat in einer Hotelbar gespielt. Der konnte 100 000 Lieder, bestimmt. Alle. Charts und so. Er konnte sie spielen und singen. Das wollte Bernd auch. Also hat er sich das beigebracht. Der Typ hat ihm geholfen dabei.

Wenn du Leuten was vorspielen willst, dann kannst du nicht einfach drei Akkorde spielen und gut ist. Da musst du richtig einen Anfang haben und einen Schlussakkord. Und singen musst du auch können.

Bernd war im Chor. Gut in der Schule, sehr gut im Abitur, bürgerliche Erziehung: Mutter Klavierlehrerin, Vater … der Vater ist früh gegangen, da war Bernd acht Jahre alt.

Auf jeden Fall: Damals war Bernd auch im Volleyballverein. Da kannte er noch keine Drogen, keine Subkultur, kannte nur das Leben auf dem Land. Irgendwann hat der Trainer dann mal in die WG eingeladen. Und so was, das glaubst du nicht, das hast du noch nicht gesehen: Das war ne Hippie-WG. Da hab ich das erste Mal gesehen, dass es auch noch was anderes gibt im Leben, sagt Bernd. Alles nicht so reglementiert, und dann war Bernds Mutter auch ein bisschen anstrengend zu der Zeit, Klavierlehrerin halt. An diesem Abend hat Bernd das erste Mal gekifft.