Unna

Auf der Autobahn 1 in Nordrhein-Westfalen hat sich am Mittwoch ein schwerer Unfall ereignet – vier Lkw waren beteiligt, ein Fahrzeugführer wurde leicht verletzt, zwei andere schwer. Erschreckend: Mindestens 50 Gaffer machten Fotos von den Unfallopfern.

Vor allem Lkw-Fahrer griffen zum Smartphone, um den Zustand der Unfallopfer festzuhalten, teilte die Polizei mit. Sie fuhren absichtlich langsamer – für das perfekte Bild. Dadurch entstand sogar ein Stau auf der Gegenseite. „Das sinnlose und rücksichtslose Verhalten der Gaffer führte auf der Gegenfahrbahn zu Beinahe-Unfällen, die nur durch die Reaktion anderer Verkehrsteilnehmer in letzter Sekunde verhindert wurden“, schreibt die Polizei Dortmund in einer Pressemeldung. Erst das Aufstellen eines Sichtschutzzaunes habe die Situation entschärft.

Die Dortmunder Polizei spricht von „unglaublichen Szenen": Nach einem schweren Unfall auf der A1 zückten Dutzende Schaulustige ihr Handy, um Aufnahmen von den Verletzten zu machen. Die Polizei veröffentlichte jetzt Fotos der Gaffer.

Polizeibeamte hielten die pietätlosen Gaffer fotografisch fest und veröffentlichten nun einige der Bilder – ein „Panoptikum der Sinnlosigkeit“, heißt es in der Mitteilung. Den Autofahrern drohten jetzt Strafanzeigen wegen der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs und wegen der verbotenen Nutzung von Smartphones. In Zahlen: 150 Euro Bußgeld kommen auf die Gaffer zu, außerdem ein Monat Fahrverbot und ein Punkt in Flensburg.

Grund für den Unfall war laut Zeugenaussagen ein Überholmanöver eines Sattelzuges. Dabei übersah der 56-jährige Lastwagenfahrer beim Einscheren einen anderen Lkw.

