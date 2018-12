Oslo

Es ist so unglaublich niedlich: In Norwegen ist ein weißes Baby-Rentier entdeckt worden. Weiß wie Schnee. Mit schwarzen Augen wie aus Ebenholz. Dem Fotografen Mads Nordsveen lief das Tier vor die Linse. Seit der 24-Jährige die Bilder in seinem Instagramprofil postete, läuft die Internetcommunity zu Höchstform auf und feiert die wunderschönen Fotos. Innerhalb weniger Stunden gab es Tausende Likes.

Weißes Rentier-Baby: Es war gar nicht scheu

Wie der Norweger dem Nachrichtenagentur „Caters News“ erzählte, war er mit einigen Freunden zum Wandern im Norden Norwegens unterwegs, als er in den Bergen das „wundervolle kleine Wesen“ entdeckte. Doch statt wegzulaufen oder Scheu zu zeigen, blieb das Tier ganz ruhig.

Auf die Frage, warum das Baby-Rentier allein unterwegs gewesen sei, erklärte er, dass die Mutter erst einige Minuten nach den Aufnahmen zwischen ein paar nahegelegenen Bäumen auftauchte. Aber wie ihr Kind blieb auch sie ruhig. Der Fotograf postete insgesamt fünf seiner Fotos auf Instagram. Dazu schrieb er: „Habe dieses kleine Rentier in Nord-Norwegen getroffen. Im Schnee war es kaum zu sehen!“

Von RND