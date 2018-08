Wacken

Hunderttausende feierten am Wochenende beim Wacken Open Air. Doch immer wieder haben die Rettungskräfte von Polizei und Feuerwehr mit skurrilen Einsätzen zu tun, wie die „Kieler Nachrichten“ berichten. Die skurrilsten Vorfälle haben wir hier für Sie:

Gemeiner Betrüger

Stundenlang geschuftet und dann das: Einem zwölfjährigen Jungen ist beim Wacken Open Air 2015 der Lohn seines kreativen Nebenjobs abgeluchst worden. Der Junge hatte sich mit seinem Go Kart als Gepäck-Shuttle für Festival-Besucher angeboten. Ein unbekannter Mann gab sich als Polizist aus und erläuterte dem verdutzten Kind, dass sein Go Kart nicht auf die Straße gehöre und es nun 60 Euro Strafe zahlen müsse. Nach erster Skepsis händigte der Junge dem Betrüger schließlich den geforderten Betrag aus. Bei der echten Polizei sorgte das Verhalten des Mannes für Kopfschütteln.

Zur Galerie Wer in Wacken auffallen will, der muss sich ins Zeug legen. Ein einfaches Kostüm reicht da nicht. Sehen Sie hier die besten Outfits vom Festivalgelände.

Glück im Unglück

Ein Dach über dem Kopf benötigte offenbar ein Dieb, der einem Paar im vergangenen Jahr während dessen Abwesenheit das Zelt klaute. Auf Geld oder Smartphone hatte es die Person jedoch nicht abgesehen: Der oder die Unbekannte nahm die persönlichen Gegenstände der Geschädigten nicht mit.

Kräfte reichten nicht

Eine 23-jährige Kickboxerin aus Süddeutschland ließ sich 2016 auf ein kleines Kräftemessen mit einem männlichen Gegenüber ein. Diese Entscheidung dürfte die Frau kurz darauf bereut haben: Der Mann war offenbar Ringer, brachte die Frau heftig zu Fall und machte sich schnurstracks aus dem Staub. Die Kampfsportlerin wurde dabei schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Bitte leiser!

Ob ein männlicher Besucher bei dem Kauf eines Festival-Tickets 2017 tatsächlich wusste, worauf er sich einließ? Der Mann beschwerte sich in den frühen Morgenstunden bei den Einsatzkräften bitterlich über die laute Musik auf einem der Campingplätze - er fühlte sich in seiner Nachtruhe gestört. Die Polizei reichte dem Mann Ohrstöpsel und wünschte eine gute Nacht.

Wo kommen die denn her?

2017 mussten die Polizisten auf dem Wacken Open Air ihre Fähigkeiten als Jäger beweisen, denn zu einem der Campingplätze hatten sich drei vierbeinige Gäste Zutritt verschafft. Wie das Rehwild auf das eingezäunte Gelände gelangt war, konnte die Polizei nicht erklären. Als die Tiere nicht von allein verschwanden, wurden zur Rettung Zäune geöffnet. Kurz darauf liefen die Rehe zurück aufs offene Feld.

Renitente Renter

Natürlich gehören auch sie in diese Aufzählung: Zwei Senioren, die auf dem Weg zum Wacken-Festival waren, griff die Polizei an diesem Sonnabend um 3 Uhr morgens auf. In ihrem Dithmarscher Altenheim habe man sich bereits Sorgen um die vermissten Bewohner gemacht, so die Beamten. Den Heimweg traten die beiden Männer nur widerwillig an. Ihr Taxi wurde vorsichtshalber von einem Polizeiwagen eskortiert.

Von RND/KN