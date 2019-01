Bocholt

Bei einem Zusammenstoß auf einer Straße in Bocholt (Nordrhein-Westfalen) sind drei Menschen ums Leben gekommen. Zwei weitere Personen seien nach ersten Erkenntnissen bei dem Unfall am Montagmorgen schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. An der Kollision auf einer Bundesstraße soll ein Schweinetransporter beteiligt gewesen sein. Angehörige seien betreut worden. Die Straße wurde gesperrt und ein Sachverständiger hinzugezogen. Weitere Details nannte die Polizei zunächst nicht.

Von RND/dpa