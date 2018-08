Linstow

Ein Fernbus der Firma Flixbus ist am Freitagmorgen auf der Autobahn 19 bei Linstow (Landkreis Rostock) verunglückt. Wie ein Polizeisprecher in Rostock sagte, ist die Autobahn in Richtung Berlin gesperrt. Der Bus sei aus ungeklärter Ursache in einen Graben gefahren und umgekippt.

Nach ersten Erkenntnissen wurden sechs Menschen schwer und zehn leicht verletzt. Eine Person wurde bei dem Unfall eingeklemmt. Etwa 30 weitere Fahrgäste würden von Feuerwehr und Rettern versorgt. Insgesamt saßen laut dem Rundfunksender Ostseewelle Hitradio 55 Fahrgäste im Bus. Rettungskräfte sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Autobahn ist in Richtung Berlin zwischen Linstow und Malchow derzeit komplett gesperrt.

Mehr Informationen in Kürze.

Von RND/dpa