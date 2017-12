Der Tatort, das Arizona Charlie's Decatur Hotel und Casino in Las Vegas.

© vegasmeansbusiness.com

Las Vegas

Unbekannter erschießt zwei Wachleute in Hotel

Ein Bewaffneter hat in einem Hotelzimmer in Las Vegas zwei Wachleute erschossen. Der mutmaßliche Täter sei geflüchtet aber wenig später in einem Haus in der Nähe mit einer Schusswunde aufgefunden worden, teilte die Polizei mit.