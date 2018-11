Bretten/Stutensee

Unbekannte haben in Bretten (Landkreis Karlsruhe) acht Schafe getötet und anschließend gestohlen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, fuhren die Täter am späten Montagabend mit einem Transportfahrzeug an ein Tiergehege mit ungefähr 120 Schafen.

Vermutlich noch vor Ort töteten sie die Tiere und schleiften sie anschließend zu ihrem Auto. Dabei entkamen einige Tiere durch ein offenes Gehege.

Gut 20 Kilometer entfernt vom Tatort, auf einem Waldparkplatz in Stutensee (Landkreis Karlsruhe), fand eine Spaziergängerin am Mittwochmorgen acht Schafskadaver. Die Jungtiere seien fachgerecht aufgebrochen worden, teilte die Polizei mit. Ob es sich dabei um die acht gestohlenen Schafe handelt, muss noch ermittelt werden. Die Beamten baten Zeugen, sich zu melden.

Schon Ende September hatten im Landkreis Karlsruhe, in Bruchsal, Unbekannte Schafe gestohlen. Die Polizei prüft auch, ob zu diesem Fall ein Zusammenhang besteht.

Von RND/dpa