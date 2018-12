Elmshorn

Es sollte einer der Höhepunkte beim Elmshorner Lichtermarkt werden und für strahlende Kinderaugen sorgen: Am 21. Dezember sollten hunderte Kinderwünsche an den Weihnachtsmann mit Ballons gen Himmel aufsteigen Doch nach massiver Kritik von Umweltschützern wurde die Aktion jetzt abgesagt.

Insgesamt sollten bei dem Lichterfest 500 Ballons in die Luft aufsteigen – alle seien bewusst aus umweltfreundlicherem Naturkautschuk gewesen, und auch bei den Schnüren habe man auf abbaubare Produkte geachtet, sagte die Geschäftsführerin des Stadtmarketings Elmshorn, Manuela Kase. Trotzdem habe man sich aufgrund der kritischen Mails entschlossen, die Ballon-Aktion abzusagen.

Tiere könnten Ballonreste mit Futter verwechseln

„Der Hauptkritikpunkt ist, dass die Ballons nach dem Flug in der freien Natur oder im Wasser landen und eine Gefahr für die Tierwelt darstellen. Tiere strangulieren sich an den Schnüren oder verwechseln die Ballons und ihre Reste mit Futter und fressen sie“, so Kase zu den „Elmshorner Nachrichten“.

