Sorgte für wilde Spekulationen: der spektakuläre Feuerschweif einer SpaceX-Rakete am Nachthimmel von Los Angeles.

© Twitter/@alias_Amanada/dpa

Alarm in Kalifornien

„Ufo“ über Los Angeles war SpaceX-Rakete

Aufregung an der US-Westküste: Am Freitag (Ortszeit) blitzte ein helles Objekt im Nachthimmel über der US-Metropole Los Angeles auf und zog eine spektakuläre Rauchwolke hinter sich her.