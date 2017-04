Das Luftbild zeigt evakuierte Schüler und Angestellte der North Park Elementary School (North Park Grundschule) in San Bernardino (USA).

© KABC-TV/AP

USA

Zwei Tote nach Schüssen in kalifornischer Schule

In einer Grundschule in San Bernardino in Kalifornien sind am Montag nach Schüssen in einem Klassenzimmer nach Polizeiangaben zwei Tote gefunden worden. Die Polizei sprach auf Twitter davon, sie gehe davon aus, dass es sich um einen „erweiterten Suizid“ handle.