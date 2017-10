Polizisten im Zentrum von Las Vegas fordern Passanten auf, sich in Sicherheit zu bringen.

Bei Musikfestival

Zwei Tote nach Schüssen bei Festival in Las Vegas

Bei einer Schießerei in der Glücksspielmetropole Las Vegas sind mehrere Menschen verletzt worden. „Einige“ Personen mit Schussverletzungen wurden am späten Sonntagabend (Ortszeit) in das University Medical Center gebracht, so eine Sprecherin. Auch Tote habe es gegeben.