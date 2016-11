Angriff aus dem Hinterhalt

Erneut sind in den USA Polizisten erschossen worden. Die beiden Opfer wurden offenbar aus einem Hinterhalt angegriffen. Ein 46-jähriger Verdächtiger wurde festgenommen.

Des Moines. Die Vorfälle ereigneten sich am frühen Mittwochmorgen (Ortszeit) an zwei verschiedenen Orten in der Stadt Des Moines. Die Polizei nahm Stunden nach der Tat einen 46-jährigen Verdächtigen fest.

In der Nacht hatte es zunächst Berichte über Schüsse gegeben. Als die Sicherheitskräfte gegen 1.06 Uhr zum Tatort ausrückten, fanden sie einen angeschossenen Polizisten vor. Er starb. Rund zwanzig Minuten später wurde ein weiterer Polizist in etwa drei Kilometer Entfernung gefunden. Auch er war erschossen worden.

Opfer saßen in ihren Autos

Polizeisprecher Paul Parizek sagte, es sehe so aus, als seien die Polizisten aus einem Hinterhalt angegriffen worden. Sie saßen demnach in ihren Autos, als die Schüsse fielen. Wenige Stunden nach der Tat identifizierten die Ermittler den Verdächtigen. Ein Fahndungsfoto zeigte einen weißen Mann mit braunen Haaren und Bart. Er soll zuletzt in einem blauen Pick-up unterwegs gewesen sein.

Während der Fahndung hatte die Polizei rief zu besonderer Vorsicht aufgerufen. „Da draußen ist jemand unterwegs, der Polizisten erschießt“, sagte Parizek. Die Sicherheitsvorkehrungen wurden erhöht. Des Moines ist die Hauptstadt Iowas und hat rund 207 000 Einwohner.

Mehrere US-Polizisten in den vergangenen Monaten getötet

In den vergangenen Monaten waren in den USA mehrere Polizisten gezielt erschossen worden. In Dallas (Texas) tötete ein schwarzer Ex-Soldat im Juli am Rande einer Demonstration fünf Polizisten. Sein Motiv soll Rache gewesen sein. Zuvor waren zwei Schwarze durch Polizeikugeln getötet worden. Wenige Tage später erschoss ein Mann in Baton Rouge (Louisiana) drei Polizisten.

Von dpa/RND

Des Moines