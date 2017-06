Blauhai

Für Panik sorgte ein zwei Meter langer Hai am Strand von Mallorca. Das Tier schwamm in unmittelbarer der Nähe der Badegäste.

Illetes. In Angst und Schrecken hat ein Blauhai die Badegäste in Illetes auf Mallorca versetzt. In der Mittagszeit schwamm der knapp zwei Meter lange Blauhai nicht nur ungewöhnlich nah an die Küste, sondern auch an die Urlauber heran. Das berichtet die „Mallorca Zeitung“. Der tierische Besuch habe nicht einmal fünf Minuten gedauert – einige Badegäste verließen dennoch panisch das Wasser, schreibt die Zeitung weiter. Der Hai sei so schnell wieder verschwunden, dass die Küstenwache gar nicht erst alarmiert werden konnte. Auch der Zivilschutz konnte des Tier nicht mehr finden.

Beim Kurznachrichtendienst Twitter sowie auf der Fotoplattform Instagram posteten Nutzer Schnappschüsse des Hais. „Ja, das ist ein Hai! Noch nie habe ich einen Strand so schnell leer gesehen“, schreibt ein Urlauber.

„Kinder können mit ihm spielen“, scherzte ein anderer.

"¿¿Chavales puedo jugar con vosotros??" Ein Beitrag geteilt von Alber Salvá (@asc_tso) am 24. Jun 2017 um 7:24 Uhr

Blauhaie leben im Mittelmeer üblicherweise in einer Tiefe von etwa 350 Metern. In Küstennähe kommen die Tiere nur, wenn sie orientierungslos oder krank sind.

Von RND/are

