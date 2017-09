Zwei Männer in oberbayrischer Bar erschossen

Bei der Schießerei in Traunreut gab es zwei Tote und zwei Schwerverletzte. © dpa

Im oberbayrischen Traunreut hat am Samstagabend ein Mann in einer Bar mit einem Gewehr um sich geschossen. Zwei Menschen kamen dabei ums Leben, zwei weitere wurden schwer verletzt. Die Polizei hat einen Tatverdächtigen festgenommen.

Traunreut. Ein Mann sei in der Nähe des Tatorts, einem Pub, gefasst worden, sagte ein Sprecher. Inzwischen bestehe dringender Tatverdacht, deswegen werde im Laufe des Tages eine Haft geprüft. Zu den Hintergründen der Tat mit zwei Toten und zwei Schwerverletzten konnten die Ermittler am Sonntagmorgen noch nichts sagen. „Wir stehen am Anfang der Ermittlungen“, sagte der Polizeisprecher.

Der Täter hatte am Samstagabend gegen 22.30 Uhr mit einem Gewehr die Kneipe betreten. „Er hat dann das Feuer eröffnet und zwei Männer tödlich getroffen“, berichtete ein Polizeisprecher. Zwei Frauen wurden schwer verletzt, ihr Zustand sei stabil.

Die Polizei startete eine umfangreiche Fahndung. Auch ein Hubschrauber war beteiligt. Das Gelände um das Lokal war abgesperrt. Einsatzwagen mit Blaulicht standen davor. Beamte der Spurensicherung arbeiteten in dem Gebäude. Ein Anwohner hatte die Schüsse im Bereich des Lokals gehört und die Polizei alarmiert. Die Staatsanwaltschaft Traunstein und die Kripo übernahmen die Ermittlungen.

